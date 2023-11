Ringen Wenn die Waage zum größten Gegner wird

Hüttigweiler · Für die Zweitliga-Ringer des ASV Hüttigweiler rückt das Ziel Klassenverbleib näher. Sie unterlagen zwar am Samstag in der heimischen Illtalhalle dem Tabellenvierten KG RV Lübtheen mit 14:18, am Mittwoch folgte dann erneut zu Hause aber ein 21:12-Erfolg gegen den Tabellendritten Wrestling Tigers Rhein-Nahe.

03.11.2023, 07:00 Uhr

Hüttigweilers Artiom Deleanu (in Rot) hat Mohamed Esleem von den Wrestling Tigers Rhein-Nahe fest im Griff. Er gewann sowohl dieses Duell, als auch am Vortag seinen Kampf in der Partie gegen die KG RV Lübtheen. Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam

Von Stefan Holzhauser

Damit nahm der ASV Hüttigweiler auch Revanche für die 14:17-Niederlage gegen die Tigers zum Saisonauftakt.