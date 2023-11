Ringen Wie sich der ASV zum Saisonziel „rockt“

Der ASV Hüttigweiler hat in der 2. Ringer-Bundesliga Nord sein Saisonziel Klassenverbleib perfekt gemacht. Die Saarländer gewannen am Samstag ihren Heimkampf gegen den Tabellenvorletzten TSV Gailbach mit 24:7 und bleiben somit in der Liga. „Insgesamt war das bislang eine sehr schwere Saison für uns. Vor allem Krankheiten und Verletzungsprobleme haben es uns immer wieder schwer gemacht“, sagt Trainer Christoph Gall. Und er ergänzt: „Wir haben trotzdem in der Rückrunde die Liga gerockt. Von daher sind wir natürlich mehr als zufrieden.“ In der Rückserie kassierte der ASV Hüttigweiler bisher lediglich beim 11:16 daheim gegen den Tabellenzweiten KV Riegelsberg eine Niederlage.