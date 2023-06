SPD Hirzweiler SPD Hirzweiler feiert 100-Jähriges

„Keine Partei in Deutschland außer der SPD kann einen 100. Geburtstag feiern“, sagte die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Josefine Ortleb (MDB) am Sonntag in der Hirzweiler Dorfwaldhalle. Während die SPD insgesamt schon 160 Jahre alt ist, sind die Hirzweiler Genossen stolz auf ihr 100-jähriges Bestehen. Die Menschen in Hirzweiler vertrauten der SPD, „kein Wunder, dass sie schon mehr als 70 Jahre im Illinger Ortsteil führend ist“, so die Bundestagsabgeordnete weiter.