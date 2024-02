Auch als Privatmann Illingens Ex-Bürgermeister Achim König mischt sich in Neunkircher Landratswahl ein

Neunkirchen/Illingen/Eppelborn · Prominente Parteinahme im Wahlkampf um den künftigen Landrat in Neunkirchen: Auch nach seiner Amtszeit als Bürgermeister in Illingen mischt Armin König politisch mit. Auf seiner Facebook-Seite lässt er jetzt an einem der beiden Anwärter kein gutes Haar.

28.02.2024 , 12:59 Uhr

CDU-Herausforderer Markus Groß (links) bekommt vom ehemaligen Bürgermeister aus Illingen, Armin König (Mitte) wenig Gegenliebe. Das ehemalige CDU-Mitglied unterstützt via Facebook Amtsinhaber Sören Meng von der SPD. Foto: Karolina Billen/Oliver Dietze/GMLR/Bildkombo: Matthias Zimmermann (hgn)