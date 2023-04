Lesung in Neunkirchen Die orange Pille: Eintauchen in die Welt der Bitcoins

Neunkirchen · Der kulturpolitische Korrespondent und Literaturkritiker der Zeit, Ijoma Mangold,stellt sein neues Buch in Neunkirchen vor, am Sonntag, 23. April, 18 Uhr, Reithalle. Das Buch kletterte bereits eine Woche nach seinem Erscheinen auf die Spiegel-Bestsellerliste, heißt es in der Ankündigung.

13.04.2023, 10:52 Uhr

Ijoma Mangold Foto: Thorsten Wulff