Unter anderem Eberspächer und Saarstahl betroffen : „Mitbestimmung fällt nicht vom Himmel“ – IG Metall ruft zu Betriebsratswahlen in Neunkirchen und St. Wendel auf

Die Gewerkschaft IG Metall ruft zu Betriebsratswahlen auf. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Neunkirchen Die IG Metall hofft auf hohe Wahlbeteiligung bei den Betriebsratswahlen, die von März bis April stattfinden. In den Landkreisen Neunkirchen und St. Wendel tritt die Gewerkschaft mit Kandidaten und Kandidatinnen in 31 Betrieben an, unter anderem Eberspächer und Saarstahl. Im Gespräch mit der SZ hat die IG Metall erklärt, warum die Wahlen so wichtig sind.