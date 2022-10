LAG Hospiz : LAG Hospiz mahnt Vernetzung an

Neunkirchen/Saarbrücken Beim Saarländischen Hospiztag in der Stummschen Reithalle stellten sich verschiedene Träger von Hospizarbeit vor und tauschten sich aus.

Anlässlich des 11. Saarländischen Hospiztages, zugleich Welthospiztag (8. Oktober), den die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Hospiz in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen veranstaltete, wies die LAG darauf hin, dass trotz der gut entwickelten Versorgungsstrukturen im Saarland Menschen, die Hospiz- und Palliativversorgung brauchen und wollen, diese nicht immer erhalten.

„Wir brauchen dort, wo die Menschen leben, sorgende Gemeinschaften, wir brauchen in den Landkreisen und im Regionalverband Hospiz- und Palliativnetzwerke und auf der Landesebene einen runden Tisch zur Hospizarbeit“, so der Vorstandsvorsitzende Paul Herrlein. Gesundheitsminister Magnus Jung unterstützt dieses Anliegen und dankte in seinem Grußwort allen in der Hospizbewegung haupt- und ehrenamtlich Engagierten. Auch die jährliche Förderung der LAG Hospiz durch die Landesregierung sei ein unabdingbarer Beitrag zur Hospizarbeit. Auch Landrat Sören Meng und Bürgermeisterin Lisa Hensler betonten die Wichtigkeit der Hospizarbeit und das Engagement der haupt- und ehrenamtlich tätigen Hospizkräfte, teilt die LAG weiter mit.