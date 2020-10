„Solidarität bis zuletzt“ : Kerzen zum Welthospiztag

(Symbolbild). Am heutigen Freitag, 9. Oktober, verteilt das Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen mehrere Kerzen anlässlich des Welthospiztages. Foto: dpa/Marius Becker

Neunkirchen „Solidarität bis zuletzt“ lautet das Motto des Welthospiztages am morgigen Samstag, 10. Oktober. Weltweit wird an diesem Tag an die Bedeutung der Begleitung sterbender Menschen gedacht. Aus diesem Anlass verteilt das Ambulante Hospiz St. Josef Neunkirchen bereits an diesem Freitag, 9. Oktober, von 13 bis 16 Uhr vor dem Kirchenladen „Momentum“ in Neunkirchen Hospizlichter.

„Diese Kerzen sollen am Samstag bei Anbruch der Dunkelheit angezündet und auf die Fensterbank gestellt werden, als Zeichen der Solidarität für Sterbende und Schwerkranke“, erklärt die Leiterin des Ambulanten Hospizes, Petra Hohnsbein. „Jeder Mensch, sei er auch noch so krank, hat eine unverlierbare Würde. Die brennende Kerze ist ein sichtbares Zeichen für die christliche Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat“, steht auf den Veranstaltungsflyern.