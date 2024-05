Hochwasser im Kreis Neunkirchen am Dienstag Kreis Neunkirchen: Noch immer etliche Menschen ohne Strom

Während im Saarpark-Center am Neunkircher Stummplatz die Geschäfte endlich wieder öffnen können, bleibt es am Dienstag auf der gegenüberliegenden Seite der Blies weiter dunkel. Noch immer hat die Bahnhofstraße keinen Strom. Das betrifft auch die Redaktion der Saarbrücker Zeitung. „Die KEW arbeitet mit Hochdruck an der Stromversorgung der Innenstadt. Die vorgelagerten Hauptstromversorgungsanlagen konnten bereits wieder in Betrieb genommen werden. In der Innenstadt konnten inzwischen große Netzgebiete zugeschaltet werden. Die KEW ist hierbei auf die Mithilfe der Hausbesitzer und Hausverwaltungen oder Mieter angewiesen, da sie zur Begutachtung der Hausanschlüsse jedes Gebäude betreten muss“, erklärt Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann. Die Stromversorgung in Hangard, Wellesweiler und Wiebelskirchen konnte bereits am Montag wiederhergestellt werden. In einzelnen Häusern, die weiterhin ohne Strom sind, müssen die beschädigten Elektroinstallationen durch einen vom Hausbesitzer beauftragten Elektrofachbetrieb überprüft und werden. In Hangard und Wellesweiler konnte die Stromversorgung ebenfalls bereits am Dienstag wiederhergestellt werden, so Aumann weiter.