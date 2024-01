Landkreis Neunkirchen informiert Pegelstände steigen auch im Landkreis Neunkirchen

Wenn die Regenfälle andauern, könnten insbesondere die Kreisstadt Neunkirchen, die Stadt Ottweiler und die Gemeinde Eppelborn betroffen sein, wie es in einer Mitteilung des Landkreises heißt. Aus diesem Grund hat Landrat Sören Meng als Verantwortlicher der Unteren Katastrophenschutzbehörde den Verwaltungsstab der Kreisverwaltung zusammengerufen, um die aktuelle Lage zu beurteilen, so heißt es weiter. Gemeinsam mit dem Leiter der Kreispolizei- und Katastrophenschutzbehörde des Kreises Alexander Koch stellt er die aktuelle Lage im Kreis vor. „Zurzeit gibt es noch keine konkreten Vorkommnisse. Sollten die Wetterprognosen eintreffen, könnte ein Handlungsbedarf bestehen. Wir haben das Kreislagezentrum im Landratsamt in Alarmbereitschaft gesetzt, um im Bedarfsfall den Wehren eine zentrale Führungsstelle bereitzustellen. Hier könnten zentral Einsätze geleitet werden. Wir stehen in engem Austausch mit dem Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack. Die Sandsackfüllmaschine des Kreises steht bereit. Darüber hinaus stehen den Einsatzkräften im Landkreis Neunkirchen sogenannte mobile Deichsysteme zur Verfügung“, so Landrat Sören Meng.