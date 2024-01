Hochwasserlage im Kreis Neunkirchen Kreis Neunkirchen: Hochwasser sorgt für Dauereinsatz der Retter

Der Dauerregen der vergangenen Tage sorgt an Flüssen und Bächen für steigende Pegel und seit gestern auch für Dauereinsatz der Helfer von Feuerwehr und THW. Zum ersten größeren Einsatz kommt es am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Wustweiler, wo sich Wassermassen in Sturzbächen von einem Hang ergießen. Dabei bedrohen die Fluten auch Wohnhäuser, wie Andreas Kuhn, Feuerwehrsprecher des Landkreises Neunkirchen, auf SZ-Anfrage berichtet. Gegen Mitternacht gibt der Illinger Bürgermeister Andreas Hübgen dann „leichte Entwarnung“ via Facebook. „Die betroffenen Häuser sind dank des enormen Einsatzes aller Beteiligten vorerst gesichert“, teilt er mit. Im Laufe der Nacht regnet es aber dann so stark, dass die Wassermassen nicht mehr zu halten sind und in die Keller eindringen. Am Mittwochnachmittag spricht Andreas Kuhn angesichts sinkender Pegel an Ill und Seelbach von einer „leicht entspannten Lage“. In Wustweiler sei auch dank der Pumpen vom THW (30 000 Liter pro Minute) alles unter Kontrolle.