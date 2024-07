Bilanz Hochwasser im Landkreis Neunkirchen – bereits mehr als eine Million Euro Soforthilfe ausgezahlt

Die CDU-Fraktion, so sagte der Neunkircher Landrat Sören Meng, war ihm mit ihrer Anfrage zuvorgekommen. Denn auch ohne deren Nachfrage zum Hochwasser am Pfingstwochenende hätte er in dieser letzten Sitzung in alter Kreistags-Konstellation etwas zu dem Einsatz sagen wollen. Einig war er sich mit CDU-Fraktionssprecher Sebastian Brüßel, dass während der Katastrophe „vieles temporär wieder zusammengewachsen“ ist.