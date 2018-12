Wie in dem bekannten Weihnachtslied, „Ihr Kinderlein kommet” besungen, so war es auch beim Hirtenspiel an der Halde Reden. Bereits zum vierten Mal präsentierte „Maltiz – Naturerfahrung und Waldpädagogik“ in Zusammenarbeit mit der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen, der Gemeinde Schiffweiler und der Bergmannsalm eine gespielte Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef, mit ihrem Esel, empfingen am Fuße der Halde Kinder, Eltern, Großeltern und alle anderen, die Lust hatten, den Weg zur Krippe auf der Halde gemeinsam zu gehen. Unterwegs säumten Hirten den Weg und in rheinfränkischem Dialekt wurden die verschiedenen Szenen der klassischen Weihnachtsgeschichte in moderner Form, teilweise auch humorvoll erzählt.

Ein Licht aus der Finsternis tauchte auf der Halde auf. Die Engel brachten den hellen Stern, der die Geburt Christi verkündete. So fanden auch die heiligen drei Könige zum Stall und zur Krippe. Zum freudigen Ereignis wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, das Bläserquartett des Musikvereins Harmonie Schiffweiler spielte zum Hirtenspiel in Reden einige Weisen.