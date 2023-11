Raus aus der Sucht „An Heroin zu kommen, ist einfacher als Schokolade kaufen“ – Patricks Spiel mit dem Leben

Mein Leben ist ein ganz schönes Chaos“, meint Patrick Alt achselzuckend, während er in einem Café in Neunkirchen an seinem Latte Macchiato schlürft. Mit „Chaos“ meint der 57-Jährige Heroin, Gewalt und der tägliche „Stress im Kopf“ – all das, was jahrzehntelang zu seinem Leben gehört hat „wie für andere der Kaffee am Morgen“.