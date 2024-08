Nach dem Hochwasser Haus am See-Familie blickt nach vorn

Jörg Aumann, Oberbürgermeister der Stadt Neunkirchen, freut sich, dass es weitergeht: „Hier wird exzellente und qualitativ hochwertige Jugendarbeit geleistet.“ Wie anschließend Landrat Sören Meng dankte er allen, die mitgeholfen haben, dass das ‚Haus am See‘ schnellstmöglich wieder seine Pforten öffnen kann. „Der Jugendtreff in Wiebelskirchen ist als Treffpunkt und auch als Zufluchtsort für viele Jugendliche aus der Dorfgemeinschaft und dem gesamten Landkreis nicht wegzudenken“, betonte Meng. Umso schöner sei es deshalb zu sehen, „wie viele Menschen etwas Gutes zurückgeben wollen und das ‚Haus am See‘ nach der Hochwasserkatastrophe unterstützt haben. Das Engagement und die Hilfsbereitschaft in diesen schwierigen Zeiten zeigt den starken Zusammenhalt hier vor Ort.“ Was ihn optimistisch in die Zukunft blicken lässt.