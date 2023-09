Heiligabendaktion 2023 in Neunkirchen Helfer für Heiligabend-Aktion gesucht

(red) Seit über 30 Jahren gibt es schon die Heiligabend-Aktion im Pfarrsaal der früheren Herz-Jesu Kirche in Neunkirchen. Ursprünglich waren hierzu Menschen eingeladen, die den Heiligabend nicht allein verbringen und in Gemeinschaft Weihnachten feiern wollten. Später erweiterte sich dann das Konzept von Jahr zu Jahr so, dass die Kapazitäten in den Räumen von Herz Jesu an ihre Grenzen stießen. Gezwungen durch das coronabedingte Versammlungsverbot wurden in den letzten drei Jahren ausschließlich Lebensmitteltüten gepackt und an Heiligabend zuletzt an 180 bedürftige Personen ausgegeben, die sich hierzu angemeldet hatten.