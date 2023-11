Ohlenbachhalle Wiebelskirchen Heizung in der Ohlenbachhalle läuft wieder

Die Kreisstadt Neunkirchen hat im September und Oktober die beiden Heizungsanlagen in der Ohlenbachhalle in Wiebelskirchen erneuert. Der Austausch ist notwendig geworden, da es zunehmend zu Störungen an den Heizungsanlagen gekommen war. Die Betriebssicherheit war nicht mehr gewährleistet. Über den Austausch hinaus wird die Stadt im nächsten Jahr die Arbeiten an den Anlagen fortsetzen, etwa diese an die bestehende Solaranlage anbinden, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt kostet die Gesamtmaßnahme rund 290 000 Euro. Der Austausch der Heizungsanlagen in der Ohlenbachhalle wurde vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mit einer Bedarfszuweisung in Höhe von 150 000 Euro gefördert.