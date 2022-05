Die Folgen der explodierenden Preise : Heizöl-Lieferant aus dem Saarland bekommt die Panik seiner Kunden zu spüren

Im Landkreis Neunkirchen sind Ölheizungen immer noch sehr verbreitet. Besonders im ländlichen Raum gibt es für den Öltank zu Hause oft nur wenige Alternativen. Foto: dpa/Christian Charisius

Neunkirchen Russlandkrieg, Öl-Embargo, Klimakatastrophe. All diese Faktoren treiben die Preise in die Höhe. Warum ein Illinger Lieferant trotzdem an die Zukunft des Heizöls glaubt.