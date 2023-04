Trauung Heiraten im Kreis Neunkirchen – das sind die schönsten Locations

An diesem einen besonderen Tag mit dem einen besonderen Menschen kann es für viele Brautpaare nicht außergewöhnlich genug sein – auch, was die Traulocation betrifft. Diesen Trend, weg vom klassischen Trausaal im Standesamt, kann Peter Klein, Leiter des Standesamtes in Neunkirchen, bestätigen. Den Wünschen der zukünftigen Eheleute versuchen die Standesämter so gut wie möglich nachzukommen und verlagern die Trauzimmer deshalb gelegentlich auch an andere Standorte. Doch wo sind eigentlich im Kreis Neunkirchen die schönsten Orte zum Ja-Sagen?