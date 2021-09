Heimatshoppen im Kreis Neunkirchen : „Heimatshoppen“ ist angesagt

Kreis Neunkirchen Aktionstage am 10. und 11. September in den Städten und Gemeinden im Kreis Neunkirchen.

An den Aktionstagen „Heimatshoppen“ am 10. und 11. September beteiligen sich viele Einzelhändler und Gewerbetreibende auch in den Gemeinden und Städten im Kreis Neunkirchen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) will mit der Aktion das Bewusstsein der Kunden für den lokalen Einzelhandel, aber auch für Dienstleister und Gastronomen schärfen und deren Bedeutung für die Stadt und den Bürger vor Ort hervorzuheben. Hierzu machen Einkaufstaschen, Flyer und Plakate der IHK an den Tagen aufmerksam.