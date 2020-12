Haushalt des Kreis Neunkirchen : Kreishaushalt entlastet die Kommunen

Kreis Neunkirchen Der Kreis rechnet für 2021 mit einem Budget von knapp 179 Millionen Euro. Die Umlage, mit der die Kommunen kofinanzieren, sinkt.

Der Gesamtetat des Kreises liegt in 2021 bei fast 179 Millionen Euro. Das sind etwa fünf Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Die Erträge, also das, was prognostiziert hereinkommt, belaufen sich auf annähernd 174 Millionen Euro. Die Lücke zwischen Aufwendungen und Erträgen wird immer erst über Nachverrechnungen in den Folgejahren geschlossen.

Auch die Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung legen zu. Meng: „Vergangenes Jahr hatten wir bereits ein historisch hohes Maß an Investitionen in unsere Schulen und Kitas.“ Das werde sich im kommenden Jahr noch einmal steigern. Rund zehn Millionen Euro fließen in Schulen und Sporteinrichtungen. Die Kreisverwaltung rechnet vor, dass rund 2,9 Millionen Euro in neue Kitaplätze fließen als Unterstützung von kommunalen und kirchlichen Projekten. Der dickste Batzen für die kommenden Jahre ist der Neubau der Gemeinschaftsschule Stadtmitte. Über mehrere Jahre verteilt rechnet die Kreisverwaltung mit knapp 20 Millionen Euro. Mit je zwei Millionen Euro schlagen die Investitionen für den Digitalpakt an den weiterführenden Schulen und der Neubau der Sporthalle Illingen zu Buche. Auch der Landrat ist froh, dass sich in Illingen eine Lösung im Streit um den Tribünenbau gefunden hat. Der Kreis selbst, betont er, hätte sie nicht bauen dürfen aufgrund von Fördermittelbedingungen. Meng: „Ich bin froh für die Kinder und Jugendlichen. In zehn Jahren würde niemand verstehen, warum die Halle ohne Tribüne gebaut worden ist.“ Die neue Halle soll voraussichtlich 2023 fertig sein.