später lesen Harmonika Vereinigung spielt in Wiebelskirchen Bekannte Melodien auf der Harmonika Teilen

Twittern







Am Sonntag, 16. September, laden die Harmonika Vereinigung Neunkirchen und der Kulturverein in Neunkirchen ab 17 Uhr zum Akkordeon-Konzert in das Kulturhaus Wiebelskirchen ein. Das Konzert steht in diesem Jahr unter dem Titel „Melodien aus Film und Theater“.