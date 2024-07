Neunkirchen Neuer Präsident beim Rotaryclub Neunkirchen

Neunkirchen · Das neue Jahr aller Rotaryclubs in Deutschland beginnt am 1. Juli. An diesem Tag wechseln auch die jeweiligen Präsidenten, die ein Jahr lang die Geschicke des Clubs bestimmt haben. In einer festlichen Veranstaltung im CFK in Spiesen wurde der neue Präsident des Rotaryclubs Neunkirchen in sein Amt eingeführt.

19.07.2024 , 12:34 Uhr

Harald Seidler ist neuer Präsident des Rotary Clubs Neunkirchen Foto: Wolfgang Marzen