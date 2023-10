Meisterehrung im Kreis Neunkirchen Handwerk hat immer noch goldenen Boden

Besondere Leistungen verdienen eine besondere Würdigung. Ebenso wie im Sport, gilt das auch in vielen anderen Lebensbereichen, etwa im Berufsleben. Vor diesem Hintergrund hatten der Landkreis Neunkirchen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) im Kreis am Mittwoch alle Jungmeister und -meisterinnen des Jahrgangs 2023 sowie die landesweit besten Aus- und Weiterbildungsabsolventen zu einer Feierstunde ins Dienstgebäude des Landkreises in der Saarbrücker Straße eingeladen, um ihnen zu ihren erfolgreichen Abschlüssen zu gratulieren. Schon in der Einladung hatten Landrat Sören Meng und WfG-Geschäftsführer Klaus Häusler darauf hingewiesen, dass 20 der landesweit erfolgreichen Absolventen im Kreis Neunkirchen zuhause sind. Aber nicht alle konnten an der Feierstunde teilnehmen, „denn einige sind krank und andere kommen ihrer Berufsschulpflicht nach, weil sie noch einen zweiten Meisterbrief erlangen wollen“, nannte Häusler mögliche Gründe.