Halloween im Neunkircher Zoo „Boo at the Zoo“ zu Halloween

Für die richtige Stimmung im Zoo sorgen außerdem die Kasbruch-Hexen. Auch Kinderschminken wird wieder angeboten. Tierisches Vergnügen bietet „Boo at the Zoo“ ebenfalls. Das Team des Neunkircher Zoos bietet „Meet and Greet“ mit Schlange, Spinne und Co. an, zudem wird es um 14.30 Uhr eine Giraffenfütterung geben. Um 15.30 Uhr kann man die „Jäger der Nacht“ in der Zoofalknerei bestaunen.