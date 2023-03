Gymnasium am Krebsberg Neunkirchen Indische Schulpartnerschaft vertieft

Erfüllt von all diesen Eindrücken, vermitteln die Lehrkräfte nun ihre Erlebnisse und Erfahrungen in zahlreichen Foto- und Videovorträgen an die Schülerschaft des Krebsberggymnasiums. Dabei heißt es meist „Schuhe aus und auf den Boden setzen“, um sich wenigstens ein kleines bisschen in den Schulalltag in Indien einzufühlen. Und „Namaste“ als Gruß, verbunden mit der freundlichen Geste der Hände vor dem Herzen, wird hoffentlich bald wieder von den Krebsbergschülern mit einem indischen Gegenüber erschallen. Am ehesten in einer Internetverbindung mit der Aalor Disha School, deren digitale Möglichkeiten mit Krebsberghilfe ausgebaut werden. Aber sicher auch wieder in einer persönlichen Begegnung.