Gute Vorsätze zum neuen Jahr Ziele setzen ist nicht vom Datum abhängig

Wohl kaum eine Nacht ist mit so vielen Wünschen und Vorsätzen behaftet wie die Silvesternacht. Die Menschen schauen traditionsgemäß zurück und ziehen Bilanz. Oft wird überlegt, welche Ziele erreicht worden sind und was das kommende Jahr an Herausforderungen bringt. Pünktlich um Mitternacht wird dann in froher Erwartung auf ein gutes neues Jahr angestoßen.