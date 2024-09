Preisverleihung am 8. November in Neunkirchen Günter Rohrbach Filmpreis 2024: Die acht Filme für die diesjährige Shortlist stehen fest

Neunkirchen · Am 8. November findet in der Gebläsehalle in Neunkirchen die Preisverleihung des 14. Günther Rohrbach Filmpreises statt. Nun wurden acht Filme für die Shortlist ausgewählt.

18.09.2024 , 10:18 Uhr

Foto: dpa/Oliver Berg