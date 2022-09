Günter-Rohrbach-Filmpreis 2022 : Shortlist zum Günter-Rohrbach-Filmpreis 2022 und Drehbuchpreis steht

Info

Inzwischen sind zum Einreichschluss für den diesjährigen Drehbuchpreis 49 Drehbuch-Exposés eingegangen. Der Drehbuchpreis der Günter-Rohrbach-Filmpreis-Stif-

tung 2022 wird in Zusammenarbeit mit dem Verband für Film- und Fernsehdramaturgie (VeDRA) und der Master School Drehbuch Berlin (MSD) verliehen und am 3. November 2022 in Neunkirchen im Rahmen der Finalistenwoche verliehen.