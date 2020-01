Furpacher Schüler sammeln für Schüler : Eine Brücke über Tausende Kilometer

Fröhliche Gesichter an der Grundschule Furpach bei der Spendenübergabe an die Partnerschule in Nhagar, Kap Verde. Foto: Anette Schmitt

Furpach Ein besonderer Weihnachtsgruß der Grundschule Furpach an ihre Partnerschule in Nhagar auf Kap Verde.

Auch wenn die Partnerschule 4548 Kilometer von der Grundschule Furpach entfernt ist, freut sich die Schulgemeinschaft sehr, diese erneut finanziell unterstützen zu können. Im Anschluss an das mittlerweile traditionelle Adventssingen an drei Terminen vor den Weihnachtsferien wurden Waffeln und Bastelarbeiten zu Gunsten der „Escola José Pareira Miranda“ verkauft. So konnten die Schülerinnen zusammen mit Yvonne Bento und der Schulleiterin Anette Schmitt noch vor den Weihnachtstagen eine Spende von 836 Euro persönlich an das Ehepaar Müller übergeben.

Rolf-Dieter Müller ist der Honorarkonsul der Republik Kap Verde im Saarland. Gemeinsam mit seiner Frau Gudrun reist er regelmäßig zu den Kapverdischen Inseln und überbringt die Spenden direkt. Die Partnerschule befindet sich in Nhagar, nahe der Hauptstadt Assomada von Santiago, der größten Insel der Kap Verde.

Im Schuljahr 2009/10 trat der damalige Oberbürgermeister der Kreisstadt Neunkirchen, Jürgen Fried, an das Kollegium der Grundschule Furpach heran und bat um die Annahme der Schulpartnerschaft. Gut möglich ist eine solche globale Partnerschaft, da die Kollegin Yvonne Bento Portugiesisch spricht und daher in der Lage ist, zu dolmetschen und einen Brief- und Mailkontakt zu übernehmen.

Seit dieser Zeit wird an Schulfesten und bei besonderen Veranstaltungen ein Verkaufsstand zu Gunsten der „Escola“ angeboten. Es ist dem Kollegium der Grundschule Furpach nach eigenen Angaben wichtig, einen Beitrag zum globalen Lernen zu leisten. Im aktuellen Schuljahr wird daher allen Schülern und den Eltern die Schulpartnerschaft noch einmal näher gebracht, indem Unterrichtseinheiten zum Thema durchgeführt und die Eltern bei Veranstaltungen informiert werden.