Mit einem kreativen Angebot für Kinder und Jugendliche beteiligte sich das TGSBBZ Neunkirchen am Stand der Diakonie am Aktionstag zum Thema Familie am Mittwochnachmittag auf dem Neunkircher Stummplatz. Unser Foto zeigt Laura Käfer (rechts), die Celina Lo Guidice schminkt. Foto: Heike Jungmann