Serie: Vegetarisch und vegan Essen gehen – Die beliebtesten Adressen : Großes Gaumenkino im Landhaus Wern‘s Mühle

Ottweiler In unserer Serie stellen wir Gastronomiebetriebe im Saarland vor, die eine gute Auswahl an vegetarischen und/oder veganen Gerichten anbieten. Heute: Das Landhaus Wern‘s Mühle von Markus Keller in Ottweiler-Fürth.

Ein Abend, den wir lange nicht vergessen werden. Wir sind im Landhaus Wern’s Mühle zu Gast. Markus und Theresia Keller führen das stolze Anwesen im Ostertal mit Restaurant, Osterzimmer, Mühlen- und Gartenterrasse seit genau zehn Jahren. Wir nehmen an einem festlich eingedeckten Tisch auf der Mühlenterrasse unter der zirka 120 Jahre alten Kastanie Platz. Familie Keller hat eigens eine Speisekarte für uns erstellt. Zwei Vorspeisen, drei Hauptgerichte und zwei Desserts versprechen einen genussreichen Abend – und das wird es auch.

„Schon früher, vor über zehn Jahren in unserem Restaurant in Mainzweiler, gab es bei uns vegetarische Gerichte“, erzählt Inhaber und Küchenchef Markus Keller. In Fürth wurde das Angebot nach und nach ausgebaut. Inzwischen bieten sie ständig ein vegetarisches Menü an, das Gärtner-Menü mit drei Gängen zu 44 Euro. „Und seit rund vier Jahren kochen wir auch vegan, die Gerichte werden im Team erarbeitet“, so Keller. Die Küche beschäftige sich verstärkt mit dem Thema, benutze vegane Produkte wie Hafer- und Mandeldrinks, Aquafaba (dickflüssiges Kochwasser von Hülsenfrüchten) und Tempeh (ein traditionelles Fermentationsprodukt aus Indonesien). Familie Kellers Tempeh wird aus Bliesgaulinsen gemacht. „Und für den Fettgehalt in unseren Speisen sorgen statt Butter, Sahne oder Crème fraîche unsere Öle aus Hanf, Leindotter oder Walnüssen“, erklärt Markus Keller. Das liegt nahe, denn zum Anwesen gehört auch die historische Ölmühle von Willi Wern, der seit Jahren erfolgreich mit Familie Keller zusammenarbeitet.

In unserem Menü sind vier Gerichte vegan, drei vegetarisch. Doch zuerst, zum Aperitif, gibt es leckeres Brot mit zwei Aufstrichen: Tomatenmousse und ein veganer Humus aus Bliesgaulinsen. Dann geht es los mit einem erfrischenden Melonen-Carpaccio und einem cremigen Ziegenkäse, dazu eine lecker-leichte Joghurt-Minz-Vinaigrette. Auch die zweite Vorspeise gefällt uns sehr gut: Eine vegane Bowl mit Cous Cous, Grillgemüse, Gurken, Tomaten und als Hit feine Panelle. Das sind sizilianische Fladen (oder Krapfen) aus Kichererbsenmehl und anderen Zutaten gebraten. Sie sind ein traditionelles Straßenessen in Palermo.