Großeinsatz in Neunkirchen : Polizei setzt Taser gegen Mann mit Machete ein

Neunkirchen Ein 42 Jahre alter Mann ist am Samstagabend mit einer Machete auf einen Polizisten losgegangen.

Mit einer Machete hat ein Mann in Neunkirchen-Wellesweiler einen Polizisten bedroht. Der 42-Jährige sei am Samstagabend mit dem großen Messer in der erhobenen Hand zielstrebig auf den Beamten losgegangen, teilte die Polizei in Neunkirchen am Sonntag mit. Der Polizist habe den Angreifer letztlich mit einem Elektroimpulsgerät, einem sogenannten Taser, überwältigen können. Bei dem Einsatz sei der Angreifer leicht verletzt worden.