Graffiti-Workshop für Jugendliche in Neunkirchen : Graffiti-Workshop für Jugendliche an der TuS-Halle

Neunkirchen Am Donnerstag, 29. Juli, veranstaltet der Kutscherhaus-Verein in Kooperation mit der Initiative Kurswechsel der Diakonie Saar einen Graffiti-Workshop an der Freisprayer-Wall (TuS-Halle) in der Haspelstraße 30. Von 14 bis 18 Uhr zeigen vier Profi-Sprayer des Künstlerkollektivs „Die Saarlandstreicher“, wie man mit Dosen und Caps umgeht.

Teilnehmer von 13 bis 20 Jahren sind willkommen.