Weltgebetstag im Kreis Neunkirchen Gottesdienste zum Weltgebetstag

Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat vieles verändert. Gaza, Hamas, Israel und Palästina sind Dauer-Themen der Nachrichten. Angesichts der dramatischen Ereignisse hat das deutsche WGT-Komitee eine aktualisierte Version der Gottesdienstordnung herausgegeben. Sie handelt von drei Frauen in den besetzten Gebieten. Ihre Geschichten sind Hoffnungskeime, die deutlich machen, wie Menschen aus ihrem Glauben heraus Kraft gewinnen, sich für Frieden zu engagieren. So kann der Weltgebetstag in dieser bedrückenden Zeit dazu beitragen, dass Verständigung, Versöhnung und Frieden eine Chance bekommen. Als 2017 das palästinensische WGT-Komitee auf der internationalen WGT-Konferenz ausgewählt worden ist, die Liturgie für 2024 zu schreiben, konnte niemand ahnen, wie dringend ein Band des Friedens in diesen Tagen weltweit benötigt wird. Eine ökumenische Gruppe palästinensischer Christinnen hat in den Jahren 2020 bis 2022 zusammengearbeitet.