SB-Markt in Neunkirchen : Globus rechnet mit Baubeginn in 2020

Auf eine Unternehmensgeschichte von mehr als 190 Jahren kann die Globus-Gruppe mit Sitz in St. Wendel zurückblicken. 1828 gründete Franz Bruch in St. Wendel eine Kolonialwarenhandlung. In den 1950er Jahren baute das Unternehmen einen der ersten Cash-und-Carry-Märkte in Deutschland auf, in dem Gebäude des heutigen Globus-Marktes in St. Wendel. Der übrigens nicht der erste Globus-SB-Markt war. Der eröfnete nämlich 1966 in Homburg-Einöd als erster großflächiger Verbrauchermarkt mit Selbstbedienung. 1982 folgte der erste Baumarkt in Gensingen.

Heute ist das Unternehmen im In- und Ausland an 175 Standorten vertreten. So gibt es in Deutschland 47 SB-Warenhäuser. Hinzu kommen 83 Globus-Baumärkte in Deutschland und Luxemburg, acht Hela-Profi-Zentren und sechs Alpha-Tecc-Elektrofachmärkte. In Tschechien gibt es 15 Globus-Märkte und einen Fresh-Markt, in Russland ebenfalls 15 Einkaufszentren.