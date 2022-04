Städtische Galerie Neunkirchen : Weiß war der Schnee

Neunkirchen Das Gletscherprojekt von Thomas Wrede – die Fotoausstellung ist ab Freitag, 8. April, in der Städtischen Galerie Neunkirchen zu sehen.

Der Klimawandel betrifft als globale Bedrohung die gesamte Menschheit und ist kaum noch aufzuhalten. Der Fotograf Thomas Wrede, der in seinem Werk immer wieder die Sehnsucht nach Natur reflektiert, hat sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und in einer für ihn typischen Bildsprache das Abschmelzen alpiner Gletscher eindrucksvoll festgehalten. Entstanden sind spektakuläre Landschaftsaufnahmen, die die Monumentalität der Bergwelt sowie die Schönheit und Fragilität des Eises widerspiegeln, teilt die Städtische Galerie Neunkirchen mit. Erstmalig sind die Arbeiten seines neuesten Projektes nun unter dem Titel „Weiß war der Schnee“ ab 8. April 2022 im großen Umfang in der Städtischen Galerie Neunkirchen zu sehen.

Geboren 1963 in Iserlohn, studierte Thomas Wrede an der Kunstakademie Münster, wo er Meisterschüler von Prof. Gunther Keusen war. Ebenso studierte er Fotografie bei Prof. Dieter Appelt in Berlin. Seit 2015 ist er Professor für Fotografie und Medien an der Hochschule der bildenden Künste in Essen. Thomas Wredes Werke wurden in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland gezeigt, er ist vertreten in international renommierten Sammlungen und erhielt bis heute viele Auszeichnungen und Preise. Thomas Wrede lebt und arbeitet in Münster.