Betriebshöfe im Dauereinsatz Glatteis legt den Landkreis Neunkirchen lahm

Im Landkreis Neunkirchen sind die Betriebshöfe teils seit 1 Uhr in der Nacht unterwegs. Zu dieser Zeit hat der Bauhof der Gemeinde Merchweiler bereits zwei Mal die Gemeindestraßen vorgestreut. Außerdem, so Hauptamts-Mitarbeiter Thomas Bost, sind die Bauhof-Mitarbeiter in Bereitschaft, um notfalls der Feuerwehr zur Seite zu stehen. Das Rathaus ist hier geöffnet, allerdings mit eingeschränktem Dienstbetrieb.