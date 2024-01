Betriebshöfe im Dauereinsatz Glatteis legt den Landkreis Neunkirchen lahm

In der Gemeinde Eppelborn haben Friedhöfe und Hellbergbad geschlossen. Das Rathaus ist normal geöffnet. Auch die Hallen der Gemeinde stehen den Vereinen heute Nachmittag zur Verfügung. Die Grundschule Wiesbach hat eine Notbetreuung eingerichtet, ebenso die Grundschule Bubach. Auch die kommunalen Kitas sind hier geöffnet. In Buch, meldet Pressesprecherin Selina Erbereich am Morgen um zehn Uhr fünf Erzieher und ein Kind, in Hierscheid warten zwei Betreuer, die Krippe in Dirmingen ist mit drei Erzieherinnen bereit. Der Bauhof ist hier weiter in Rufbereitschaft. Auch in Eppelborn habe man bereits seit dem gestrigen Abend gut vorgestreut, die Straßen seien frei.