Polizei regelt den Verkehrsfluss Glätte-Unfall auf der A6 – keine Sperrung mehr auf der Autobahn in Richtung Mannheim

Wegen der Aufräumarbeiten blieben die beiden Autobahn-Spuren in Richtung Mannheim zunächst dicht. Gegen 9 Uhr teilte der Sprecher der Polizei im Saarland, Stephan Laßotta, mit, dass die Polizei für die Fahrzeuge im Stau eine Versorgung einrichten will. Zumindest heiße Getränke sollten auf die Autobahn gebracht werden, wie Laßotta mitteilte. Aufgrund der Witterungen konnten die Fahrzeuge nämlich nicht, wie normal üblich, zurückgeleitet werden. Kurze Zeit später gab der Polizeisprecher jedoch Entwarnung. Streufahrzeuge konnten sich einen Weg durch den Stau schaffen und eine Fahrtspur am Unfall vorbei räumen, sodass die stehenden Fahrzeuge langsam wieder weiterfahren können. Diese Prozedur dauerte jedoch relativ lange, wie Laßotta mitteilte, da an die 300 Fahrzeuge beteiligt waren.