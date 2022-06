GGS Neunkirchen : Fairtrade Award für die GGS Neunkirchen

Neunkirchen Seit 2018 ist die GGS Neunkirchen Fairtrade-School. Das vielfältige Engagement rund um den fairen Handel überzeugte auch die Jury.

Die Gesamt-Gemeinschaftsschule (GGS) Neunkirchen ist am vergangenem Donnerstag mit dem Fairtrade Award Deutschland ausgezeichnet worden. In der Kategorie Publikumspreis konnte sich die GGS Neunkirchen in einem spannenden Rennen gegen die Mitbewerber durchsetzen und wurde auf einer großen Eventveranstaltung in Berlin auf großer Bühne von der Moderatorin Anke Engelke geehrt. Erstmals geht dieser renommierte Preis ins Saarland, schreibt Schulleiter Clemens Wilhelm. Die Jury schreibt in ihrer Laudatio: „Fairtrade Deutschland hat die herausragendsten Akteure des fairen Handels ausgezeichnet. Projekte und Kandidaten der Kategorien Handel, Industrie, Newcomer und Innovation wurden von einer Jury für die Fairtrade Awards 2022 nominiert. Auf die Kategorien Zivilgesellschaft und Nachwuchspreis konnten Akteure sich frei bewerben. Unsere Community hatte bereits im Vorfeld der Awards-Zeremonie in einem Online-Voting ihren Favoriten für den Publikumspreis gewählt. Seit 2018 ist die Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen Fairtrade-School. Das ganze Jahr werden kreative und informative Veranstaltungen rund um den Fairen Handel organisiert; faire Frühstücke, Schulkleidung aus fairer Baumwolle, faire Osterhasen oder Nikoläuse, jeder Anlass wird fair gestaltet. Dieses Engagement begeistert die ganze Schule und viele weitere Menschen in unserer Online-Community, so dass die GGS Neunkirchen 1356 Stimmen für den Publikums-Award mobilisieren konnte.“ Damit erreichte die Neunkircher Schule Platz 1 des Publikumspreises der Fairtrade Awards 2022. „Für die Delegation, bestehend aus der Schülervertretung, dem Schulleiter und einer Kollegin, war es ein besonderer Moment, den Fairtrade Award auf der großen Bühne in Berlin aus den Händen der bekannten Moderatorin und Schauspielerin Anke Engelke entgegenzunehmen“, schildert Schulleiter Clemens Wilhelm seinen Eindruck von der Preisverleihung. Mit dem Publikumspreis belohne sich die Schulgemeinschaft der Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen für ihr langjähriges Engagement im Bereich des fairen Handels.