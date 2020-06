Kostenpflichtiger Inhalt: SFV-Verbandstag : (Fast) alle Entscheidungen sind gefallen

Beim FV Eppelborn darf gejubelt werden. Seit Dienstag steht fest: Der FVE geht in der kommenden Saison wieder in der Fußball-Oberliga an den Start, aus der er 2018 abgestiegen war. Foto: Thiel Achim/Kerosino

HOMBURG/ST. INGBERT/NEUNKIRCHEN Nach dem Verbandstag des Saarländischen Fußballverbandes herrscht auch bei den Ostsaar-Vereinen Klarheit. Die Saison wird endgültig abgebrochen, Auf- und Absteiger stehen fest. Wann die kommende Runde beginnt, steht aber weiter in den Sternen.

Von Stefan Holzhauser

Endlich haben die Fußballer – zumindest weitestgehend – Gewissheit. Nachdem bei den Amateurkickern im Saarland in Corona-Zeiten lange nur die virtuelle „Klopapierchallenge“ sowie das zuletzt wiederaufgenommene Kleingruppentraining für Abwechslung sorgten, sind die Fragen nach der Fortsetzung der Saison sowie die Auf- und Abstiegsregelungen in den Klassen seit Dienstag entschieden. Wann die neue Saison startet, konnte allerdings auch auf dem Verbandstag des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) nicht beantwortet werden. 339 Vereine waren beim Verbandstag – virtuell – anwesend und bestimmten zunächst, dass sämtliche Entscheidungen, die an diesem Abend getroffen werden sollten, für den Männer- und Frauenbereich, die Jugend und den Ü-Fußball gelten. Die drängendste Entscheidung brachte ein wenig überraschendes Ergebnis zutage. Mit einer Stimmenmehrheit von 455:72 wurde beschlossen, dass die bislang nur unterbrochene Saison komplett abgebrochen wird. Diese Entscheidung hatte sich bereits bei einer vorangegangenen Umfrage des SFV herauskristallisiert. Drei Viertel der Vereine hatten angegeben, in dieser Runde nicht mehr weiterkicken zu wollen. Mit ebenfalls recht deutlichen Mehrheiten wurde anschließend entschieden, die Spielzeit nicht zu annullieren und die Quotientenregel (erzielte Punkte geteilt durch die Anzahl der Partien) heranzuziehen, um zu bestimmen, wer zum Zeitpunkt des Abbruchs welche Position bekleidete.

Beim folgenden Abstimmungspunkt knallten schließlich die ersten Sektkorken. 429 Vereine waren bei jeweils 75 Nein-Stimmen und Enthaltungen dafür, dass die Tabellenersten anhand der Quotientenregel aufsteigen dürfen. Einer der Meister war der SV Bliesmengen-Bolchen in der Verbandsliga Nordost, der somit in der kommenden Spielzeit in der höchsten Spielklasse des Saarlandes antreten wird. „Das war eine spannende Geschichte, die wir als Vorstand im Sportheim verfolgt haben. Als feststand, dass wir Meister sind, haben wir – unter Einhaltung der Corona-Regeln – ein wenig gefeiert. Es gab auch einen Autokorso durch unser Dorf und die Nachbarorte“, berichtete Mengens Spielausschuss-Vorsitzender Stefan Ruppert. Eine offizielle Meisterfeier werde es aber erst geben, wenn Corona dies wieder zulasse. Nur wenn in dieser Hinsicht Klarheit herrsche, könne auch der Vorbereitungsbeginn festgelegt werden. „Wir hoffen natürlich, dass so etwas wie mit Corona nie mehr passiert. Der Saarlandliga-Aufstieg ist der mit Abstand größte Erfolg der Vereinsgeschichte. So hoch hat unser SV noch nie gespielt. Es wird vom ersten Spieltag an nur um den Klassenverbleib gehen“, betonte Ruppert, der sich vor allem auf das Derby gegen den „den großen Nachbarn“ SV Auersmacher freut.

In der Saarlandliga jubelten Spieler, Anhänger und Verantwortliche des FV Eppelborn über die Rückkehr in die Oberliga. Insgesamt wurden in Eppelborn sogar gleich drei Meisterschaften gefeiert. Denn Titel gingen auch an die AH-B der SG HuBE, in der die „alten Herren“ der Eppelborner integriert sind, sowie an die E-Junioren der SG Eppelborn/Bubach-Calmesweiler. Auf der Facebook-Seite des Vereins heißt es: „Anstatt den Meistertitel in einem Herzschlagfinale und mit Sektduschen zu feiern, blieb diese tolle Atmosphäre in diesem Jahr leider aus. Aber trotz des Saisonabbruchs muss man von einer verdienten Meisterschaft sprechen.“

Weitere Aufsteiger-Meister aus den Kreisen Neunkirchen, Homburg und St. Ingbert sind die SG Schiffweiler-Landsweiler-Reden in der Landesliga Nord, der SC Blieskastel-Lautzkirchen (Landesliga Ost), der TuS Ormesheim (Bezirksliga Homburg), der FC Viktoria St. Ingbert II (Kreisliga A Höcherberg), der FC Palatia Limbach II (Kreisliga A Saarpfalz) sowie die DJK Münchwies (Kreisliga A Bliestal). „Wir sind erleichtert, dass wir aufgestiegen sind. Wir haben alles vor dem Sportheim mit dem Laptop verfolgt. Man muss den SFV für den reibungslosen Ablauf loben. Jeder Verein hatte die Chance, Wortbeiträge einzubringen“, sagt Limbachs Meistertrainer Thomas Weinmann. Ormesheims Abteilungsleiter Jens Vogelgesang meinte: „Unser großes Ziel ist nun, mit unserem Trainer Kai Vogelgesang die Landesliga zu halten. Zu Corona-Zeiten haben wir unser Vereinsheim wieder auf Vordermann gebracht. Und wenn es wieder erlaubt ist, kommen alle zu einer offiziellen Aufstiegsfeier zusammen.“ Private Feiergruppen des TuS trafen aber schon nach der Verkündung der Meisterschaft spontan am Sportplatz ein und fachsimpelten schon mal über die kommende Saison in der Landesliga Ost.

Beim FC Viktoria St. Ingbert wurde ein Triple perfekt gemacht. So wurden nach dem Gewinn der ersten Mannschaft bei den St. Ingberter Stadtmeisterschaften nun auch die Damen und die zweite Mannschaft Meister. Der SC Blieskastel-Lautzkirchen gewann mit einem Quotienten von 2,05 Punkten hauchdünn vor dem SV Furpach (2,00) den Titel in der Landesliga Ost. Nun freut man sich an der Florianstraße unter anderem auf das Derby gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen. Und in der Landesliga Nord setzte sich die SG Schiffweiler-Landsweiler-Reden mit 45 Zählern ganz knapp vor dem FC Hertha Wiesbach II (44) durch. Dagegen war der Vorsprung der DJK Münchwies (2,69) auf die mit je 2,20 Punkten exakt gleichauf liegenden Verfolger TuS Lappentascherhof und SV Höchen recht deutlich.

Frust herrschte dagegen bei vielen Vereinen, die die Runde laut Quotienten auf Rang zwei beendet hatten. Der Verbandstag votierte mit 335:164 Stimmen dafür, dass nur der Tabellenerste aufsteigen dürfe. In der Kreisliga A Bliestal betraf dies den SV Höchen, der hinter Münchwies den identischen Quotienten wie der TuS Lappentascherhof aufwies. Beide Vereine schauen in Sachen Aufstieg in die Röhre. „Natürlich sind wir enttäuscht, dass die Zweiten nicht aufsteigen. Wir leben aber in einer Demokratie und werden die Entscheidung respektieren. Wir haben in der neuen Saison eine gute Mannschaft zusammen und wollen sportlich aufsteigen“, sagte Höchens Vorsitzender Petro Epp.

Auch für den Verbandsliga Nordost-Zweiten SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim fiel die Aufstiegsfeier aus. Dabei hatte sich die Elf von Trainer Peter Rubeck nach einem mäßigen Saisonstart zwischenzeitlich ganz nach vorne gearbeitet, ehe man nach der Winterpause durch zwei Niederlagen den Meister SV Bliesmengen-Bolchen vorbeiziehen lassen musste. „Mir war von Anfang an klar, dass der Zweite eh nicht aufsteigt, da dies von Verbandsseite aus auch ja gar nicht gewünscht war. Ich habe es daher auch gar nicht groß verfolgt. Was ich aber mysteriös finde, ist, dass in anderen Verbänden wie im Südwesten anders verfahren wurde“, meinte SG-Trainer Peter Rubeck. Die DJK hatte im Vorfeld beim SFV einen Antrag eingereicht, dass auch die Zweitplatzierten aufsteigen dürfen. Doch die Mehrheit der Vereine lehnte dies ab. Rubeck zeigte sich aber als fairer Verlierer. Der SV Bliesmengen-Bolchen habe eine überragende Runde gespielt. Man gönne dem SVB den Aufstieg und freue sich nun unter anderem auf das Derby gegen den Landesliga-Meister SC Blieskastel-Lautzkirchen.

Während den Zweitplatzierten also der Aufstieg verwehrt bleibt, durfte sich eine Mannschaft freuen, die die Runde sogar „nur“ auf Rang drei beendet hatte. Denn kurzfristig eingeschoben in den Verbandstag wurde die Abstimmung, ob man einen zweiten Aufsteiger in die Oberliga zulassen will. Erst eine Stunde vor dem Verbandstag hatte der zuständige Regionalverband dem SFV das Ergebnis einer entsprechenden schriftlichen Abfrage zu diesem Thema gemeldet. Mit 452:49 Stimmen votierten die Saarvereine dann auch für einen zweiten Aufsteiger neben Eppelborn. Da der Saarlandliga-Zweite Halberg Brebach aber keinen Antrag für die Oberliga gestellt hat, steigt dorthin nun der Dritte FSV Jägersburg auf. Die Freude bei den Lila-Weißen war aber gedämpft, „weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt und wann wieder gespielt werden kann“, sagte der FSV-Vorsitzende Martin Germann. Es müsse auch noch endgültig geklärt werden, ob die 24 Mannschaften dann in einer oder zwei Staffeln an den Start gehen werden. Auf die künftigen Oberligisten wartet ohnehin eine Liga, in der es viele Absteiger geben wird, um die Mannschaftsstärke der Spielklasse in der Folgesaison wieder zu reduzieren. Ohne eine Aufteilung auf zwei Staffeln käme noch ein immens straffer Liga-Terminkalender hinzu, der von einem Amateurverein in Verbindung mit den Pokalspielen erstmal gestemmt werden muss.

Der Saarlandpokal der laufenden Runde soll übrigens fortgeführt werden. Im Wettbewerb vertreten sind noch Drittligist 1. FC Saarbrücken, die Regionalligisten FC Homburg und SV Elversberg, der Oberligist FV Diefflen sowie die Saarlandligsten Brebach, Neunkirchen, Auersmacher und Herrensohr. Einen Termin gibt es aber noch nicht. Die Einführung einer zusätzlichen Verbands-Oberliga wurde dagegen vom Verbandstag deutlich abgelehnt.

Für viel Zündstoff und erbosten Wortmeldungen führte dann das Votum der Mehrheit der Vereine, dass die Tabellenletzten der jeweiligen Ligen den Abstieg antreten müssen. Das war im Vorfeld des Verbandstages nicht erwartet worden. Der vom SFV selbst eingebrachte Antrag sah eigentlich keine Absteiger vor.

Im Kreisgebiet betraf dies den FSV Jägersburg II (Verbandsliga Nordost), den SC Wemmetsweiler (Landesliga Nord), die ASV Kleinottweiler (Landesliga Ost) sowie die ohnehin zurückgezogene SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim II (Bezirksliga Homburg). Wemmetsweilers Geschäftsführer Markus Memmer sagte: „Man muss ganz ehrlich sagen, dass unser Abstieg sportlich verdient war. Wir hatten in der Rückrunde der letzten Saison einen Todesfall in Spielerkreisen zu beklagen – das konnte vom Kopf her nie richtig verarbeitet werden. Außerdem hatten wir auch viele Verletzte.“ Memmer sah aber auch das Positive an dem Abstieg. Denn in der Bezirksliga gebe es nun mehr Derbys als in der Landesliga. „Schlimmer als der sportliche Abstieg waren für uns die finanziellen Verluste durch die Corona bedingten Absagen unserer Veranstaltung ‚Ein Dorf spielt Fußball‘ und unseres großen Jugendturniers“, sagte der Vorsitzende.

Der FSV Jägersburg beendet die Runde in der Saarlandliga auf Platz drei – das reicht für den Wiederaufstieg in die Oberliga. Foto: Stefan Holzhauser

„Der mit Abstand größte Erfolg der Vereinsgeschichte.“ Der SV Bliesmengen-Bolchen um Spieler Jeremy Buch (rot) spielt nächste Saison Saarlandliga. Foto: Wolfgang Degott

Trainer Rubeck und die DJK Ballweiler haben den Aufstieg verpasst. Foto: sho Foto: Stefan Holzhauser