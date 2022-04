Musiksommer Neunkirchen : Wer stellt Getränkestände beim City-Musiksommer?

Bliesterrassen Foto: Elke Jacobi

Neunkirchen Die Konzertreihe Neunkircher City Musiksommer geht in diesem Sommer anlässlich des Stadtjubiläums erstmals “on tour“: 7. Juli auf den Bliesterrassen, am 14. Juli auf dem Stummplatz, am 21. Juli auf den Bliesterrassen, am 28. Juli am Hammergraben, am 4. August auf den Bliesterrassen.

Die Veranstaltungen dauern jeweils von 17 bis 20 Uhr. Die Kreisstadt Neunkirchen vergibt für diese fünf Termine die Bewirtschaftung der einzelnen Locations. Interessenten können sich für einen oder mehrere Termine bewerben. Spezielle gastronomische Kenntnisse und Erfahrungen sowie gute Referenzen werden vorausgesetzt.