Fuß vom Gas! : Keine Chance mehr für Raser in Neunkirchen

Neunkirchen In Neunkirchen werden wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die drei stationären Anlagen und der Mess-PKW machen wieder Messungen, wie die Stadtpressestelle mitteilt.

Auf Grundlage eines Urteils des Saarländischen Verfassungsgerichtshofes wurden im Juli zunächst die stationären Messplätze des Systems JenoptikTraffiStar S350 außer Betrieb genommen. Nachdem das Innenministerium auch Messergebnisse aus Anlagen der Firmen Leivtec und Vitronic für nicht mehr verwertbar hält, werden auch diese durch das Ordnungsamt der Kreisstadt Neunkirchen nicht mehr eingesetzt (die SZ berichtete). Geschwindigkeitskontrollen sind allerdings ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit, so die Neunkircher Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung. Deshalb setzt die Stadt Neunkirchen seit Anfang August ein Radarmessfahrzeug mit nicht beanstandeter Messtechnik zur mobilen Überwachung ein. Außerdem sind nach erfolgter Eichung die Messplätze in der Ottweilerstraße sowie der Westspange, Fahrtrichtung Lindenallee, wieder in Betrieb genommen worden. Diese Systeme ermitteln die gefahrene Geschwindigkeit über Fahrbahnsensoren, so die Mitteilung weiter.