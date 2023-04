Musicalschule Neunkirchen Möglichkeiten der eigenen Stimme ausloten

Ein Gesangsworkshop unter der Leitung von Francesco Cottone und seiner Frau Hannah Cottone findet am Samstag, 15. April, und Sonntag, 16. April, in der Stummschen Reithalle Neunkirchen statt. Anfänger sowie fortgeschrittene Gesangstalente sind gleichermaßen angesprochen. Im Mittelpunkt des Workshops steht das Thema „Voice-Control“ und die Erarbeitung eines Musicalsongs für die spätere Präsentation. Auch eine passive Teilnahme ist möglich, teilt die Musicalschule mit. Der Gesangsworkshop wird in der Stummschen Reithalle stattfinden, in einer authentischen Bühnenumgebung. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15 Personen. Bei entsprechender Nachfrage wird ein Zusatztermin angeboten.