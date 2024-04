Regionalmarke im Kreis Neunkirchen Erstes Genussforum der Regionalmarke

Neunkirchen · Die Regionalmarke im Landkreis Neunkirchen präsentiert beim Genussforum am 27. April eine Auswahl an regionalen Produkten im Saarpark-Center in Neunkirchen.

17.04.2024 , 12:04 Uhr

Die Regionalmarke ist bereits im Neunkircher Saarpark-Center vertreten, nun wird auch zum ersten Mal ein Genuss-Forum angeboten: Regionalmarken-Projektkoordinator Willi Walter mit Stefan Gerber, Geschäftsführer der AQA gGmbH, selber Partner und Unterstützer der Regionalmarke, Centermanager Sergei Vadiaev, Landrat Sören Meng und Wirtschaftsförderer Klaus Häusler (von links) vor dem Regionalmarken-Schaufenster im Saarpark-Center Neunkirchen Foto: Carolin Stauner