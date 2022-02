Schule kann auch Spaß machen : Kreativ zum Erfolg bei „La chanson à l’ecole“

Neunkirchen Insgesamt sechs Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte nahmen an dem Wettbewerb „La chanson à l’ecole“, zu deutsch „Das Lied in der Schule“ teil, der vom Ministerium für Bildung und Kultur und dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien ausgeschrieben wurde.

Unterstützt wurden sie dabei von der Französischlehrerin Agnès Backes, aber auch von der Tanz- und Gesangslehrerin Susanne Sprung von der Tanzwerkstatt in Neunkirchen, wie Schulleiter Michael Klepper in einer Pressemitteilung schreibt.

Am Schluss wurde es für alle nochmal richtig stressig, da die Schule mit allen Kindern und Jugendlichen an den Standort nach Wiebelskirchen umzog. Das Schulgebäude in der Stadtmitte von Neunkirchen wird Mitte des Jahres abgerissen und es entsteht ein neues Schulgebäude.