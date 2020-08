In ehemaliger Herz-Jesu-Kirche Neunkirchen : Spannende Ausstellung in spannenden Zeiten

Neunkirchen Bereits für März geplant, am Freitag wird sie nun eröffnet: Die Ausstellung „Kosmos + Erde + Evolution“ im Arthouse Neunkirchen.

Staub wischen, Boden putzen, aufräumen. Klingt nach profanem Hausputz, aber dafür ist sich der Galerist und Künstler Jürgen Trösch nicht zu schade. Glänzen soll er, der herrliche Marmorboden, wenn an diesem Freitag um 18 Uhr endlich, endlich die Ausstellung „Kosmos + Erde + Evolution“ in seinem Arthouse, der ehemaligen Kirche Herz Jesu eröffnet wird. Eigentlich war die Vernissage der Gemeinschaftsausstellung für den 27. März 2020 angesetzt. Alles war vorbereitet, am 24. Februar hat Jürgen Trösch noch bei Facebook gepostet: „Jetzt wurde auch die Beleuchtung voll hoch gefahren. Das Gerüst steht noch, man weiß ja nie. Übrigens; das schaut jetzt schon klasse aus.“

Ja, man weiß ja nie. Dass eine Pandemie bisher ungekannten Ausmaßes die Welt auf den Kopf stellen würde, konnte damals tatsächlich niemand wissen. Und dass das Thema der Ausstellung ein halbes Jahr später so aktuell sein würde, auch nicht. Jürgen Trösch, gebürtiger Neunkircher und seit 2001 freischaffend im Bereich Kunst und Design tätig, hat genügend Raum in seinem vor vier Jahren erworbenen Kirchenhaus, um sechs weiteren Künstlern aus der Region eine formidable Bühne zum Thema Kosmos, Erde und Evolution zu bieten. „Mir ging es auch darum, Großformatiges in den verschiedensten Kunstformen zeigen zu können.“ So wie die sieben mal drei Meter große Leinwand der Neunkircher Künstlerin Hildegard Meiser mit dem Titel „Lockende Frucht“. Wer möchte diese unbedingt haben? Natürlich Adam, der sich nach der sündigen Frucht streckt, während seine Eva am Baum lehnt. Die Textilkollage, eigens für die Ausstellung gefertigt, nutzt perfekt den Raum unter den Kirchenfenstern des Glasmalers Albert Burkart. In direkter Nachbarschaft zum Beichtstuhl, der an die Vergangenheit als Gotteshaus erinnert und an dem ein Walzendruck Hildegard Meisers die Blicke auf sich zieht.

Unter der Fensterzeile gegenüber haben die großformatigen, farbstarken Ölgemälde des Bexbacher Künstlers Frank Scheidhauer ihren adäquaten Platz gefunden. Farbstark in Bunt wie beim Popup-Thema „Rock’nRoll“ oder in Schwarz-Weiß, um die kosmische Ordnung des Universums darzustellen.

Eugen Waßmann, der ebenfalls in Bexbach wohnt, hat abstrakte Landschaften in beruhigender Symmetrie zur Ausstellung beigesteuert. Mit seinen Glasobjekten zeigt er eine weitere Facette seines Kunstschaffens. Inspiriert durch einen langjährigen Aufenthalt in Südamerika bringt Inge Faralisch-Schäfer die Farbenpracht des Kontinents auf die Leinwand. Sie verwendet unterschiedliche Medien wie Fotos auf Leinwand (Mixed Media) für den „Tanz in der Wüste“ oder auch „Plan B“: Michelangelos „Erschaffung Adams“, platziert auf einem Sofa.

Porträts von Tieren, Menschen, Landschaften hat Anastasia Weisbeck, eine ehemalige Praktikantin Tröschs, mit Acrylfarben auf Glas gebannt. Mit ihren Tanzskulpturen sorgte die Zweibrückerin Margarete Palz bereits in der städtischen Galerie in Neunkirchen („Ensemble der Fantasie“) für Furore. Am Freitag zeigen Models Stücke der preisgekrönten Designerin im Arthouse.

Der siebte im Künstler-Bunde wird der Hausherr selbst sein. Vielleicht bringt ja am Freitag ein erfrischender Luftzug durch die Weiten von Herz Jesu die „tanzenden Paare“ von Jürgen Trösch zum Schwingen und Klingen. Ein 2,80 Meter großes Exemplar der Reihe aus geschliffenem Edelstahl, das faszinierende, weil changierende Rundumblicke gewährt, wäre besonders geeignet dafür. Vielleicht grübeln die Gäste der Vernissage auch erst über der „Roten Linie“ des Hausherrn. „Die überschreiten wir doch eigentlich täglich in irgendeiner Form“, meint dieser. Oder sie berühren neugierig den mit Ölfarbe bemalten, künstlichen Rasen mit den Händen – eine Trösch-Erfindung als Leinwand-Ersatz.

Sehen, fühlen und hören werden die Gäste der Vernissage Beiträge zum Thema „Kosmos + Erde + Evolution“. Uwe Kollitz wird seine Theorien über den achtsamen Umgang des Menschen in der Welt preisgeben. Die Einführung zur Ausstellung übernimmt die Kunsthistorikerin Brigitte Quack. Oberbürgermeister Jörg Aumann hat die Schirmherrschaft übernommen.