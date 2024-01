Unwetterwarnung im Kreis Neunkirchen Glatteiswarnung: Städtische Einrichtungen in Neunkirchen zu

Der Neunkircher Landrat Sören Meng appelliert an die Bürger, sich auf die Gefahren einzustellen: „Vermeiden Sie Autofahrten, sofern möglich, und passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den aktuellen Verhältnissen an. Informieren Sie sich vorab über die aktuelle Wetterlage in den lokalen Medien und passen Sie auf sich auf!“ Die öffentlichen Einrichtungen, Rettungsdienste und Einsatzkräfte seien in erhöhter Bereitschaft, um im Bedarfsfall schnell und effektiv reagieren zu können.