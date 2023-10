Gedenkkonzert für Matze Koblé in Neunkirchen Klassentreffen der Indierock-Szene

Neunkirchen · Die saarländischen Bands Rescue The Anne, Walking Down Brenton Road und Loony spielten in Erinnerung an Matze Koblé in der Reithalle in Neunkirchen.

15.10.2023, 15:58 Uhr

In der Stummschen Reithalle spielte unter anderem Rescue The Anne, die Band des verstorbenen Gitarristen Matze Koblé. Foto: Sebastian Dingler Foto: Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler

Ein „Festival of Life“ sollte es nach dem Wunsch der Veranstalter werden, auch wenn der Anlass der Tod von Gitarrist Mathias „Matze“ Koblé war. Dieses Vorhaben gelang insgesamt auch sehr gut, jedenfalls im Sinne dessen, was Bandkollege Frank Altpeter von Rescue The Anne (RTA) ausdrückte: „Ich denke jeden Tag an ihn, aber nicht mit Trauer, sondern mit Freude, dass ich ihn gekannt haben durfte.“